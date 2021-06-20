Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Боевики на Донбассе ранили гражданского жителя Авдеевки

Російські військові

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Авдеевка. В результате обстрела наемников Российской Федерации местный житель города получил пулевое ранение.

Украинские военные оказали пострадавшему медицинскую помощь и направили в больницу. Всего за сутки на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

В частности, возле Луганского боевики вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского наемники РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В то же время возле Водяного боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Читайте
На Донбассе украинский военный получил пулевое ранение

Беспилотный летательный аппарат вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы. К счастью, потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на утро 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Украинские бойцы контролируют ситуацию на Донбассе и придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка