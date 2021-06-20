Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов населенный пункт Авдеевка. В результате обстрела наемников Российской Федерации местный житель города получил пулевое ранение.

Украинские военные оказали пострадавшему медицинскую помощь и направили в больницу. Всего за сутки на Донбассе зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня.

В частности, возле Луганского боевики вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новотошковского наемники РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В то же время возле Водяного боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также вблизи населенных пунктов Зайцево и Желтое зафиксировали пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

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Беспилотный летательный аппарат вовремя подавили средствами радиоэлектронной борьбы. К счастью, потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на утро 20 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Украинские бойцы контролируют ситуацию на Донбассе и придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.