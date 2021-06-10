На Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погибла военнослужащий Вооруженных сил Украины Карина Шемчук.
Девушка погибла 9 июня, в среду, во время выполнения служебных обязанностей.
22-летняя Карина была выпускницей Академии сухопутных войск, лейтенантом. Она служила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (Закарпатский легион).
У нее остался отец.
— Война забрала еще одна молодое сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, — написал председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров.
Карина была заместителем командира роты с морально-психологического обеспечения 128 ОГШБр ВСУ.
Обстрелы на Донбассе
28 мая в результате вражеского обстрела на Донбассе один военнослужащий получил пулевое ранение.
Так, оккупанты открывали огонь возле Авдеевки, Гранитного и Песков, где и ранили нашего защитника.
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Источник: Украинское Закарпатье