На Донбассе трагически погибла 22-летняя лейтенант ВСУ Карина Шемчук

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погибла военнослужащий Вооруженных сил Украины Карина Шемчук.

Девушка погибла 9 июня, в среду, во время выполнения служебных обязанностей.

22-летняя Карина была выпускницей Академии сухопутных войск, лейтенантом. Она служила в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде (Закарпатский легион).

У нее остался отец.

— Война забрала еще одна молодое сердце. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память, — написал председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров.

Карина была заместителем командира роты с морально-психологического обеспечения 128 ОГШБр ВСУ.

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Обстрелы на Донбассе

28 мая в результате вражеского обстрела на Донбассе один военнослужащий получил пулевое ранение.

Так, оккупанты открывали огонь возле Авдеевки, Гранитного и Песков, где и ранили нашего защитника.

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Источник: Украинское Закарпатье