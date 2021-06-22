Бойовики масово гинуть на Донбасі, підриваючись на своїх мінах – розвідка

Під час мінування місцевості на окупованих територіях Донбасу за останню добу загинули шестеро російських найманців.

Такі дані Головного управління розвідки оприлюднила на брифінгу речник Міністерства оборони Ганна Новицька.

– За минулу добу внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних та п’ять санітарних, – уточнила вона.

Новицька також наголосила, що зазвичай у таких випадках окупанти поширюють дезінформацію щодо можливої активізації бойових дій з боку ЗСУ шляхом розсилки СМС-повідомлень російським найманцям.

Загалом, за її словами, активність окупантів традиційно зростає у святкові та вихідні дні – за 21 червня зафіксовано 14 обстрілів, на щастя, без втрат з нашого боку, а сьогодні бойовики вже тричі порушували тишу.

Водночас днями в Авдіївці поранено цивільного мешканця. Бойовики обстріляли місто з великокаліберних кулеметів.

Врятували пораненого українські військові, які надали постраждалому медичну допомогу та направили до лікарні.