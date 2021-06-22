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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Бойовики масово гинуть на Донбасі, підриваючись на своїх мінах – розвідка

Бойовики на Донбасі

Під час мінування місцевості на окупованих територіях Донбасу за останню добу загинули шестеро російських найманців.

Такі дані Головного управління розвідки оприлюднила на брифінгу речник Міністерства оборони Ганна Новицька.

– За минулу добу внаслідок підриву на власних вибухових пристроях та необережного поводження зі зброєю втрати противника склали: шість безповоротних та п’ять санітарних, – уточнила вона.

Новицька також наголосила, що зазвичай у таких випадках окупанти поширюють дезінформацію щодо можливої активізації бойових дій з боку ЗСУ шляхом розсилки СМС-повідомлень російським найманцям.

Загалом, за її словами, активність окупантів традиційно зростає у святкові та вихідні дні – за  21 червня зафіксовано 14 обстрілів, на щастя, без втрат з нашого боку, а сьогодні бойовики вже тричі порушували тишу.

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Водночас днями в Авдіївці поранено цивільного мешканця. Бойовики обстріляли місто з великокаліберних кулеметів.

Врятували пораненого українські військові, які надали постраждалому медичну допомогу та направили до лікарні.

Джерело: Міноборони

Фото: Getty Images

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