Вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня в течение суток 4 июля. В результате один военный получил осколочное ранение.

Воину оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас его состояние – удовлетворительное.

За минувшие сутки российско-оккупационные войска дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия Водяное, что на Приазовье.

Возле Авдеевки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Мирного и Березового украинские позиции обстреляли из станковых гранатометов.

В направлении Тарамчука противник применил еще и крупнокалиберные пулеметы.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7.00 5 июля зафиксировано уже три нарушения режима прекращения огня.

Возле Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Золотого-4 – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Песков – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных по состоянию на 5 июля нет.

О фактах нарушений сообщено представителям миссии ОБСЕ.

Ранее 4 июля стало известно о гибели украинского военного. Им оказался начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады Холодный Яр капитан Юрий “Феофан” Письменный. Мужчина оказывал помощь раненым бойцам бригады с 2018 года.

Источник: Штаб ООС