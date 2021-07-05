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Дмитро Кудрявцев |

На Донбассе погиб медик 93 бригады: что известно

ООС_Донбас

Украинский военнослужащий погиб в воскресенье, 4 июля, в результате вражеского обстрела.

Убитым оказался начальник медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады Холодный Яр капитан Юрий “Феофан” Письменный.

— Он запомнился профессионализмом, добродушием, готовностью всегда идти вперед, никогда не отступать. Он спас жизнь десяткам бойцов, — напомнил глава медслужбы бригады Анатолий Чуйкин.

По его словам, все бойцы 93 бригады, которые с 2018 года получали ранения, проходили через руки Письменного.

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Фото: Минобороны

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