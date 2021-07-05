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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Український військовий зазнав осколкового поранення в зоні ООС

Військовий

Збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню протягом доби 4 липня. Унаслідок цього один військовий зазнав осколкового поранення.

Воїну надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Наразі його стан задовільний.

За минулу добу російсько-окупаційні війська двічі обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї Водяне, що на Приазов’ї.

Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Мирного та Березового українські позиції обстріляли зі станкових гранатометів.

У напрямку Тарамчука противник застосував ще й великокаліберні кулемети.

На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7.00 5 липня зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню.

Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів, поблизу Золотого-4 – із мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а неподалік Пісків – із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських військових станом на 5 липня немає.

Про факти порушень повідомлено представникам місії ОБСЄ.

Раніше 4 липня стало відомо про загибель українського військового. Ним виявився начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади Холодний Яр капітан Юрій “Феофан” Письменний. Чоловік надав допомогу пораненим бійцям бригади із 2018 року.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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