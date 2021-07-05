Збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню протягом доби 4 липня. Унаслідок цього один військовий зазнав осколкового поранення.
Воїну надали першу медичну допомогу та транспортували до лікувального закладу. Наразі його стан задовільний.
За минулу добу російсько-окупаційні війська двічі обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї Водяне, що на Приазов’ї.
Біля Авдіївки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Мирного та Березового українські позиції обстріляли зі станкових гранатометів.
У напрямку Тарамчука противник застосував ще й великокаліберні кулемети.
На ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Станом на 7.00 5 липня зафіксовано вже три порушення режиму припинення вогню.
Біля Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів, поблизу Золотого-4 – із мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а неподалік Пісків – із автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед українських військових станом на 5 липня немає.
Про факти порушень повідомлено представникам місії ОБСЄ.
Раніше 4 липня стало відомо про загибель українського військового. Ним виявився начальник медичного пункту механізованого батальйону 93-ї бригади Холодний Яр капітан Юрій “Феофан” Письменний. Чоловік надав допомогу пораненим бійцям бригади із 2018 року.
Джерело: Штаб ООС