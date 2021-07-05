Украина должна повысить престиж своего паспорта за границей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Международная политика.

Глава государства хочет, чтобы Украина была признанным положительным брендом, популярной страной для образования, бизнеса и туризма.

— Каждый гражданин Украины, находящийся за пределами нашего государства, должен чувствовать поддержку и защиту. Наша общая амбициозная цель — безусловный высокий престиж украинского гражданства, украинского паспорта в мире.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство должно действовать как единый организм, когда кто-то из граждан оказался в трудной ситуации за рубежом. Также важно поддерживать связи с украинцами, проживающими в других странах на постоянной основе.

Президент отметил, что в 2019 году украинцы получили возможность выезжать в упрощенном порядке в более 140 стран мира, а сейчас эта цифра увеличилась до 149.

— Престиж украинского паспорта — это также возможность свободно путешествовать по миру.

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