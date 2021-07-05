Україна має підвищити престиж свого паспорта за кордоном. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час форуму Україна 30. Міжнародна політика.

Глава держави хоче, щоб Україна була визнаним позитивним брендом, популярною країною для освіти, бізнесу та туризму.

– Кожен громадянин України, що перебуває за межами нашої держави, повинен відчувати підтримку та захист. Наша спільна амбітна ціль – безумовний високий престиж українського громадянства, українського паспорта у світі.

Володимир Зеленський підкреслив, що держава має діяти як єдиний організм, коли хтось із громадян опинився у скрутній ситуації за кордоном. Також важливо підтримувати зв’язки з українцями, які проживають в інших країнах на постійній основі.

Президент наголосив, що у 2019 році українці отримали можливість виїжджати у спрощеному порядку до понад 140 держав світу, а зараз ця цифра збільшилася до 149.

– Престиж українського паспорта – це також можливість вільно подорожувати світом.

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