Потери в зоне ООС на Донбассе: погиб военный ВСУ, еще один ранен

В зоне ООС вблизи Водяного в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Еще один боец получил пулевое ранение, сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное.

В целом за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе Опытного враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки — еще и с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

А неподалеку Невельского, Причепиловки и Песков боевики применяли минометы 120-го калибра.

Неспокойно было также в районе Марьинки, Крымского и Водяного. Здесь оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

С начала суток, 9 июля, на Донбассе зафиксировано уже четыре нарушения режима прекращения огня.

Сегодня оккупанты применяли не только минометы, вблизи Невельского открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм. Потерь со стороны подразделений ООС нет.

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Фото: Штаб ООС