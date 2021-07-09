Потери в зоне ООС на Донбассе: погиб военный ВСУ, еще один ранен

В зоне ООС вблизи Водяного в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный. Еще один боец получил пулевое ранение, сейчас его состояние здоровья – удовлетворительное.
В целом за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе Опытного враг обстреливал позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новозвановки — еще и с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
А неподалеку Невельского, Причепиловки и Песков боевики применяли минометы 120-го калибра.
Неспокойно было также в районе Марьинки, Крымского и Водяного. Здесь оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
С начала суток, 9 июля, на Донбассе зафиксировано уже четыре нарушения режима прекращения огня.
Сегодня оккупанты применяли не только минометы, вблизи Невельского открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм. Потерь со стороны подразделений ООС нет.
Фото: Штаб ООС