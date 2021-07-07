Зеленский не исключает создания нового формата для урегулирования на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает вероятность создания нового формата для урегулирования ситуации на Донбассе и привлечение к нему США.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга в Вильнюсе, отметив, что на сегодня российская сторона в нормандском формате тормозит процесс.

— Я выступал за расширение нормандского формата, за то, чтобы присоединились страны, мощные геополитические игроки, которые могут повлиять на Россию. Действительно, это может быть и другой формат, чтобы не ломать договоренности. Но мне кажется, что от количества форматов качество не меняется. Я действительно хотел бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы в XXI веке, — пояснил он.

Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что США необходимо в ближайшее время привлечь к участию в мирных переговорах по Донбассу.

По его мнению, это нужно сделать как в Минском формате, так и в нормандском.