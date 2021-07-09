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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Втрати в зоні ООС на Донбасі: загинув військовий ЗСУ, ще одного поранено

ООС_Донбас

У зоні ООС поблизу Водяного внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий. Ще один боєць отримав кульове поранення, нині його стан здоров’я – задовільний.

Загалом за минулу добу збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню.

В районі Опитного ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів, поблизу Новозванівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

А неподалік Невельского, Причепилівки та Пісків бойовики застосовували міномети 120-го калібру.

Неспокійно було також у районі Мар’їнки, Кримського та Водяного. Тут окупанти стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

З початку доби, 9 липня, на Донбасі зафіксовано вже чотири порушення режиму припинення вогню.

Сьогодні окупанти застосовували не лише міномети, поблизу Невельського відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм. Втрат з боку підрозділів ООС немає.

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Фото: Штаб ООС

Джерело: Штаб ООС

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