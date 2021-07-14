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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Зеленский утвердил награду Национальная легенда Украины: за что и кому ее будут давать

володимир зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 294/2021 Об учреждении отличия президента Национальная легенда Украины.

Данной наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении и защиты ее государственности, служении украинскому народу.

Наградят и тех, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную, а также общественную деятельность.

Рисунок этой награды утвердят по результатам всеукраинского конкурса, куда привлекут представителей общественных объединений, учреждений, организаций, членов Комиссии государственных наград и геральдики.

Кабинету министров поручено за неделю создать комиссию по условиям и проведению конкурса.

Правительству поручено до 9 августа подготовить и представить на утверждение главе государства проект положения об отличии Национальная легенда Украины и проекты рисунка.

Изготовлением различия и атрибутов к ней будет заниматься государственное управление делами президента при участии Национального банка Украины.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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