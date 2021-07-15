В Харьковской области испортилось 9 360 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Причиной этого стало нарушение правил транспортировки препарата.

21, 6 тыс. доз американо-немецкой вакцины 30 июня предприятие Укрмедпостач доставило на склад. При получении препарата было зафиксировано нарушение технологии непрерывного соблюдения оптимальной холодной температуры. Несоблюдение требований обнаружили в двух резервуарах, содержащих 9 360 доз вещества.

Процесс получения вакцины на складе снимался на видео. Испорченные партии направили обратно в ГП Укрмедпостач, их не ставили на учет в Харьковской области.

В июне в США за порчу вакцины осудили фармацевта. Следствие установило, что 46-летний мужчина во время своей смены нарочно испортил 500 доз Covid-вакцины Moderna. Чтобы извлечь флаконы с препаратом из холодильника, ему понадобилось две ночи.

Уже через два месяца фармацевт признал свою вину. Такой поступок он объяснил тем, что скептически относится к прививкам. Суд назначил ему лишение свободы до трех лет.

Источник: Департамент здравоохранения Харьковской областной государственной администрации