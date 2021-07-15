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Факти / Україна
Людмила Богданова |

На Харківщині зіпсувалося майже 10 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech

вакцина

У Харківській області зіпсувалося 9 360 доз вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Причиною цього стало порушення правил транспортування препарату.

21, 6 тис. доз американсько-німецької вакцини 30 червня підприємство Укрмедпостач доставило на склад. Під час отримання препарату було зафіксовано порушення технології безперервного дотримання оптимальної холодної температури. Недотримання вимог виявили у двох резервуарах, які містили 9 360 доз речовини.

Процес отримання вакцини у складі знімався на відео. Зіпсовані партії направили назад до ДП Укрмедпостач, їх не ставили на облік у Харківській області.

У червні у США за зіпсування вакцини засудили фармацевта. Слідство встановило, що 46-річний чоловік під час своєї зміни навмисне зіпсував 500 доз Covid-вакцини Moderna. Щоб вилучити флакони з препаратом з холодильника, йому знадобилося дві ночі.

Уже через два місяці фармацевт визнав свою вину. Такий вчинок він пояснив тим, що скептично ставиться до щеплень. Суд призначив йому позбавлення волі до трьох років.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації

Фото: Pixabay

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