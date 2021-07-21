На админгранице с временно оккупированным Крымом боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Бук учились отражать авиационный удар условного противника.

Таковой была задача тактических учений относительно противовоздушной обороны.

Для этого подразделение ЗРК совершило многокилометровый марш техникой к позиционному району.

– На месте военнослужащие развернули комплексы на необорудованных позициях, отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей, – отмечает командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Завершились учения условными пусками по воздушным целям, чтобы прикрыть от авиаудара важные объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Под Крымом ЗРК Бук отбивали авиаудары условного противника / 5 фотографий

Выполнением задания Сергей Наев доволен.

По его словам, подразделению нужно было действовать на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки.

– Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радиолокационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности, – подчеркнул генерал-лейтенант.

Источник: Командование объединенных сил ВСУ

Фото: Командование объединенных сил ВСУ