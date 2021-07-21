На адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) Бук вчились відбивати авіаційний удар умовного противника.

Таким було завдання тактичних навчань із протиповітряної оборони.

Для цього підрозділ ЗРК здійснив багатокілометровий марш технікою до позиційного району.

– На місці військовослужбовці розгорнули комплекси на необладнаних позиціях, відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей, – зауважує командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Завершилися тренування умовними пусками по повітряних цілях, щоб прикрити від авіаудару важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури.

Виконанням завдання Сергій Наєв задоволений.

Під Кримом ЗРК Бук відбивали авіаудари умовного противника / 5 фотографий

За його словами, підрозділу потрібно було діяти на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки.

– Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, взяли на супроводження та знищили виявлені радіолокаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх до району відповідальності, – наголосив генерал-лейтенант.

Джерело: Командування об’єднаних сил ЗСУ

Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ