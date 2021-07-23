СБУ объявила подозрение одному из топ-чиновников Госгеокадастра, который незаконно “раздал” в частную собственность земельных участков на 3 млн грн.

Черниговский чиновник злоупотреблял служебным положением и незаконно подписывал приказы о передаче земельных участков в частную собственность.

Задержанный топ-чиновник является лишь одним звеном масштабной схемы по хищению сельскохозяйственных земель.

В СБУ сообщили, что указанный чиновник подозревается в 11 эпизодах.

— Это только первое подозрение в масштабном механизме. Сейчас ее получил один из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области, — отметили в ведомстве.

Вся схема, которую правоохранители разоблачили весной 2021 года, нанесла государству гораздо больший урон.

Преступникам удалось незаконно вывести через электронные реестры более 2,5 тыс. земельных наделов общей площадью более 700 тыс. га.

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Свою деятельность чиновники Госгеокадастра проводили в 22 территориальных общинах.

Во время обысков весной правоохранители изъяли документы, компьютерную технику и электронную документацию, подтверждающие факт преступления.