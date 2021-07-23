СБУ оголосила підозру одному із топ-посадовців Держгеокадастру, який незаконно “роздав” у приватну власність земельних ділянок на 3 млн грн.

Чернігівський посадовець зловживав службовим становищем і незаконно підписував накази про передачу земельних ділянок у приватну власність.

Затриманий топ-посадовець є лише однією ланкою масштабної схеми з розкрадання сільськогосподарських земель.

У СБУ повідомили, що зазначений чиновник підозрюється у 11 епізодах.

– Це лише перша підозра у масштабному механізмі. Наразі її отримав один із діючих керівників Держгеокадастру в Чернігівській області, – зазначили у відомстві.

Уся схема, яку правоохоронці викрили навесні 2021 року, завдала державі набагато більших збитків.

Злочинцям вдалося незаконно вивести через електронні реєстри понад 2,5 тис. земельних наділів, загальною площею понад 700 тис. га.

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Свою діяльність посадовці Держгеокадастру проводили у 22 територіальних громадах.

Під час обшуків весною, правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку та електронну документацію, які підтверджують факт злочину.