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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Заместитель генпрокурора Мамедов написал заявление об отставке — документ

Гюндуз Мамедов

За офіційним підтвердженням — заявою — заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов йде у відставку.

Мамедов, який займався розслідуванням військових злочинів, виклав фото заяви про звільнення у Twitter і подякував співробітникам.

— Написал заявление об отставке. Спасибо всем, кто был рядом в эти сложные последние 6 лет и делал невозможные вещи: на правовом фронте противодействовал вооруженной агрессии РФ, поверил в возможность развития ювенальной юстиции и реализовывал этот проект, — заявил Мамедов.

Ранее юридическая компания Миллер, представляющая его интересы, выложила заявление о том, что руководство Офиса генпрокурора сознательно создало сложности в работе Мамедова, и оказывало систематическое давление на него.

Также адвокаты заявили, что к давлению присоединилась СБУ, которая использует инструмент прекращения допуска к гостайне с целью ограничения выполнения ним своих полномочий.

В юридической компании напомнили, что в июне Мамедова освободили от руководства департаментом преступлений, совершенных в условиях военного конфликта, департаментом защиты интересов детей, противодействия насилию, досрочно лишили доступа к гостайне, сократили его должность и открыли против него ряд дисциплинарных и уголовных дел.

Источник: Гюндуз Мамедов

Фото: прокуратура Автономной Республики Крым

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