До конца лета: Италия отменила запрет на въезд украинским туристам

Италия восстанавливает безвизовый режим для граждан Украины с 31 июля.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоций, когда ты в Италии, — написал министр.
Согласно рекомендации Совета ЕС, Украина вошла в перечень стран категории D.
Это означает, что с 31 июля украинцы смогут посетить Италию с любой целью, в частности — туризма.
Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:
Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії ????
Всі умови????https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021
Требования к въезду в Италию
Украинским туристам, которые планируют отдых в Италии, необходимо иметь при себе:
- справку об отрицательном результате молекулярного или экспресс-теста на Covid-19 (сделанного менее чем за 72 часа до приезда);
- заполненную онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form.
Также по прибытии в страну туристам нужно будет пройти пятидневную самоизоляцию с последующим проведением теста на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.
Отметим, что перечень требований к въезду в Италию действовать до 30 августа, после чего они будут пересмотрены, исходя из данных о динамике заболеваемости коронавирусом в Италии.