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Факты / Украина
Наташа Тарчевська |

До конца лета: Италия отменила запрет на въезд украинским туристам

До конца лета: Италия отменила запрет на въезд украинским туристам

Италия восстанавливает безвизовый режим для граждан Украины с 31 июля.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Есть нюанс: пять дней самоизоляции по прибытии. Но даже самоизоляция не может испортить эмоций, когда ты в Италии, — написал министр.

Согласно рекомендации Совета ЕС, Украина вошла в перечень стран категории D.

Это означает, что с 31 июля украинцы смогут посетить Италию с любой целью, в частности — туризма.

Требования к въезду в Италию

Украинским туристам, которые планируют отдых в Италии, необходимо иметь при себе:

  • справку об отрицательном результате молекулярного или экспресс-теста на Covid-19 (сделанного менее чем за 72 часа до приезда);
  • заполненную онлайн-форму санитарного контроля Passenger Locator Form.

Также по прибытии в страну туристам нужно будет пройти пятидневную самоизоляцию с последующим проведением теста на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Отметим, что перечень требований к въезду в Италию действовать до 30 августа, после чего они будут пересмотрены, исходя из данных о динамике заболеваемости коронавирусом в Италии.

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