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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

До кінця літа: Італія скасувала заборону на в’їзд українським туристам

До кінця літа: Італія скасувала заборону на в’їзд українським туристам

Італія відновлює безвізовий режим для громадян України з 31 липня.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Є нюанс: п’ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії, – написав міністр.

Згідно з рекомендацією Ради ЄС, Україну включено до переліку країн категорії D.

Це означає, що із 31 липня українці зможуть відвідати Італію з будь-якою метою, зокрема – туризму.

Вимоги до в’їзду в Італію

Українським туристам, які планують відпочинок в Італії, необхідно мати з собою:

  • довідку про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений щонайменше за 72 години до приїзду);
  • заповнену онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

Також після прибуття до країни туристам необхідно буде пройти п’ятиденну самоізоляцію з подальшим проведенням тесту на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Зазначимо, що перелік вимог до в’їзду в Італію діятиме до 30 серпня, після чого вони будуть переглянуті, виходячи з даних щодо динаміки захворюваності на коронавірус в Італії.

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