До кінця літа: Італія скасувала заборону на в’їзд українським туристам

Італія відновлює безвізовий режим для громадян України з 31 липня.
Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
– Є нюанс: п’ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії, – написав міністр.
Згідно з рекомендацією Ради ЄС, Україну включено до переліку країн категорії D.
Це означає, що із 31 липня українці зможуть відвідати Італію з будь-якою метою, зокрема – туризму.
Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю:
Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС.
Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії ????
Всі умови????https://t.co/8RkEzCg6Yk
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021
Вимоги до в’їзду в Італію
Українським туристам, які планують відпочинок в Італії, необхідно мати з собою:
- довідку про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений щонайменше за 72 години до приїзду);
- заповнену онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form;
Також після прибуття до країни туристам необхідно буде пройти п’ятиденну самоізоляцію з подальшим проведенням тесту на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.
Зазначимо, що перелік вимог до в’їзду в Італію діятиме до 30 серпня, після чого вони будуть переглянуті, виходячи з даних щодо динаміки захворюваності на коронавірус в Італії.