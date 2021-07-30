До кінця літа: Італія скасувала заборону на в’їзд українським туристам

Італія відновлює безвізовий режим для громадян України з 31 липня.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Є нюанс: п’ять днів самоізоляції після прибуття. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії, – написав міністр.

Згідно з рекомендацією Ради ЄС, Україну включено до переліку країн категорії D.

Це означає, що із 31 липня українці зможуть відвідати Італію з будь-якою метою, зокрема – туризму.

Всі питали, коли відкриється Італія. Відповідаю: Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: 5 днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії ???? Всі умови????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 30, 2021

Вимоги до в’їзду в Італію

Українським туристам, які планують відпочинок в Італії, необхідно мати з собою:

довідку про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19 (зроблений щонайменше за 72 години до приїзду);

заповнену онлайн-форму санітарного контролю Passenger Locator Form;

Також після прибуття до країни туристам необхідно буде пройти п’ятиденну самоізоляцію з подальшим проведенням тесту на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Зазначимо, що перелік вимог до в’їзду в Італію діятиме до 30 серпня, після чого вони будуть переглянуті, виходячи з даних щодо динаміки захворюваності на коронавірус в Італії.