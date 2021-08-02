Неподалеку Потемкинской лестницы: в Одессе раскопали уникальный сосуд с детенышем-осьминогом

На Приморском бульваре в Одессе археологи обнаружили уникальный сосуд с детенышем-осьминогом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил историк Андрей Красножон. Он отметил, что старинную находку нашли всего в 11 метрах от Потемкинской лестницы.

— Во время раскопок мы нашли осьминога, точнее, детеныша-осьминога в возрасте лет 80, а может и все 100. Кроме этого, мы обнаружили и запаянный флакон с плавающим осьминогом. Удивительное, как оказалось, рядом — и оно прямо под ногами, — написал историк.

В то же время Андрей Красножон уточнил, что целью археологических раскопок был не поиск осьминогов, а исследование истории одесских аптек межвоенного периода ХХ века.

В частности, раскопки проводились на свалке аптечного характера, найденной возле памятника Дюку де Ришелье.

Десятки обнаруженных аптечных флаконов датируются второй половиной 1930-х — началом 1940-х годов.

Источник: Андрей Красножон