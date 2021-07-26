Нужен срочный ремонт: историк предсказал обвал башни Аккерманской крепости

Часть Аккерманской крепости в Белгород-Днестровске — под угрозой обвала.

О критическом состоянии восточного фасада башни №2 Аккерманской крепости сообщил одесский историк-исследователь Андрей Красножон.

— На данный момент фасад может обвалиться в любой момент. Думаю, счет пошел на месяцы (на зиму башню в таком состоянии оставлять нельзя), — написал историк на своей странице в Facebook.

Еще в 1940-х годах местные мародеры прорыли под крепостью большой грот, в результате чего восточная часть башни буквально повисла в воздухе. Именно это и может стать причиной вероятного обвала фасада.

Андрей Красножон отметил, что руководство Аккерманской крепости долгое время пыталось скрыть реальное положение дел.

— Предыдущий и. о. директора КП Фортеця за 4,5 года так и не удосужился закрепить фасад жидкими анкерами. Теперь новому руководству области и крепости приходится иметь дело с крайне запущенным случаем. Аварийность башни за это время выросла в разы, — уточнил историк.

Сейчас башня нуждается в срочном ремонте, однако важно, чтобы реставраторы сохранили оригинал ее древней кладки.

Аккерманская крепость

Белгород-Днестровская (или Аккерманская) крепость расположена в одноименном городе в 83 км от Одессы. Считается одной из крупнейших крепостей Украины.

Примерный период строительства Аккерманской крепости приходится на XIII — XV века.

Комплекс состоит из четырех частей: цитадели (или генуэзского замка), северного (гарнизонного), южного и портового дворов.

Доподлинно известно, что некоторое время в крепости проживал известный русский поэт Александр Пушкин.

Другими известными гостями Белгород-Днестровской твердыни были Иван Нечуй-Левицкий, Леся Украинка и Адам Мицкевич.

С 2019 года памятник включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: Андрей Красножон