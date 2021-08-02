Неподалік Потьомкінських сходів: в Одесі розкопали унікальну посудину з дитинчам-восьминогом

На Приморському бульварі в Одесі археологи виявили унікальну посудину з дитинчам-восьминогом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив історик Андрій Красножон. Він зазначив, що старовинну знахідку знайшли всього в 11 метрах від Потьомкінських сходів.

– Під час розкопок ми знайшли восьминога, точніше, дитинча-восьминога, віком років 80, а може і всі 100. Окрім цього, ми виявили і запаяний флакон з плаваючим восьминогом. Дивовижне, як виявляється, поруч – і воно прямо під ногами, – написав історик.

Водночас Андрій Красножон уточнив, що метою археологічних розкопок був не пошук восьминогів, а дослідження історії одеських аптек міжвоєнного періоду ХХ століття.

Зокрема, розкопки проводилися на звалищі аптечного характеру, знайденому біля пам’ятника Дюку де Рішельє.

Десятки виявлених аптечних флаконів датуються другою половиною 1930-х – початком 1940-х років.

Джерело: Андрій Красножон