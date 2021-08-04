Екс-суддю Чауса НАБУ затримало в лікарні Феофанія – подробиці та фото

Вночі 3 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса у лікарні Феофанія. Його затримали за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Чаусу вручили клопотання про запобіжний захід, рішення щодо якого має ухвалити ВАКС завтра, 4 серпня.

До того моменту підозрюваний перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання, повідомили в прес-службі НАБУ.

Справа Чауса

Микола Чаус – екс-суддя Дніпровського районного суду столиці. Влітку 2016 року його спіймали на хабарі у сумі $150 тис.

Як писали у ЗМІ, посадовець обіцяв винести так зване необхідне рішення в одному з проваджень про торгівлю наркотичними засобами.

Однак згодом з’явилася інформація, що всі отримані кошти Чаус ховав у скляних банках, які закопував на території свого городу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Чаусу може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

У вересні 2016-го парламент дозволив затримати суддю, але він встиг втік з України до Кишинева.

З листопада 2020 року Чаус перебував у міжнародному розшуку. Згодом його затримали в Молдові за екстрадиційним запитом. Але екс-суддю так і не повернули Україні.

3 квітня 2021 року з’явилася інформація, що Чауса викрали в Молдові. А вже 30 липня посадовця знайшли й затримали співробітники СБУ в селі на Вінниччині.

Саме у день його затримання на гарячу лінію Спецслужби повідомили, що до селищної ради прийшов чоловік, який представився Чаусом. І він нібито попросив викликати саме співробітників Служби безпеки.

Детальніше про справу Миколи Чауса – читайте у матеріалі.