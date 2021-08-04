Судья Николай Чаус может получить мера пресечения уже 4 августа — суд рассматривает дело

В Антикоррупционном суде проходит рассмотрение дела в отношении бывшего судьи Николая Чауса, его подозревают в получении неправомерной выгоды.

Мера пресечения Чаусу могут избрать уже сегодня, 4 августа. Об этом заявила пресс-секретарь Антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Защита Николая Чауса заявила отвод судьи (замену — Ред.), однако запрос отклонили.

Адвокат экс-судьи Ростислав Кравец заявил, что последние два месяца его подзащитного пытали и он был прикован к постели. По его мнению, к вывозу Чауса из Молдовы, куда он сбежал, и к его пыткам уже в Украине, причастны украинские и зарубежные спецслужбы.

— Я считаю, что в отношении него осуществлялись пытки, он более 50 дней был прикован к постели, ему не давали вставать — только в туалет, ему не давали больше месяца мыться. Постоянно там включали и выключали свет.

Николай Чаус находился в международном розыске с 2016 года. Скрывался в Молдове, где попросил политического убежища, но ему отказали. В апреле стало известно об исчезновении Чауса.

В конце июля Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Он якобы сам пришел в сельсовет. Был только в нижнем белье и голодный. Глава села передал его сотрудникам СБУ.

Через несколько дней детективы НАБУ задержали его в Киеве, в больнице Феофания.

НАБУ еще с 2016 года расследует вымогательства и получения Чаусом крупной взятки. Тогда у него на огороде выкопали банки с деньгами внутри. Экс-судья и ранее принимал немало сомнительных решений и подпадал под люстрацию.

Каким образом судья за четыре месяца после исчезновения оказался голодный и голый в Винницкой области, и кто на самом деле стоит за его возвращением в Украину, — ни адвокаты, ни прокуроры не разглашают. Подробнее о деле Чауса читайте в материале.