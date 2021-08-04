Суддя Микола Чаус може отримати запобіжний захід уже 4 серпня – суд розглядає справу

В Антикорупційному суді триває розгляд справи щодо колишнього судді Миколи Чауса, його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Запобіжний захід Чаусу можуть обрати вже сьогодні, 4 серпня. Про це заявила речниця Антикорупційного суду Олеся Чемерис.

Захист Миколи Чауса заявив відвід судді (заміну, – Ред.), однак запит відхилили.

Адвокат екс-судді Ростислав Кравець, заявив, що останні два місяці його підзахисного катували і він був прикутий до ліжка. На його думку, до вивезення Чауса з Молдови, куди він втік, і до його катування вже в Україні, причетні українські та закордонні спецслужби.

– Я вважаю, що відносно нього здійснювалось катування, він більше 50 днів був прикований до ліжка, йому не давали вставати — тільки в туалет, йому не давали більше місяця митись. Постійно там вмикали та вимикали світло.

Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку із 2016 року. Переховувався у Молдові, де попросив політичного притулку, але йому відмовили. У квітні стало відомо про зникнення Чауса.

В кінці липня Чауса знайшли у селі Мазурівка у Вінницькій області. Він нібито сам прийшов до сільської ради. Був лише у спідній білизні та голодний. Голова села передав його співробітникам СБУ.

Через кілька днів детективи НАБУ затримали його у Києві, у лікарні Феофанія.

НАБУ ще з 2016 року розслідує вимагання та одержання Чаусом великого хабара. Тоді у нього на городі викопали банки з грошима всередині. Екс-суддя й раніше ухвалював чимало сумнівних рішень і підпадав під люстрацію.

Яким чином суддя за чотири місяці після зникнення опинився голодний і голий на Вінниччині, та хто насправді стоїть за його поверненням до України, – ні адвокати, ні прокурори не розголошують. Детальніше про справу Чауса читайте у матеріалі.