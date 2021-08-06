США поддерживают инициативу Украины Крымская платформа для возвращения оккупированного Крыма. Об этом 6 августа во время учредительного форума Крымской платформы заявила Кристина Квин — временная поверенная США в делах Украины.

— К сожалени, оккупация и проблемы, которые сейчас существуют в Крыму, распространяются за его пределы. Продолжается нарушение прав крымских татар и украинцев, оккупация препятствует свободному доступу к Азовскому и Черному морям. Мы знаем, что нужно делать больше, чтобы привлечь РФ к ответственности. США всегда поддерживают Крымскую платформу, мы тесно сотрудничаем с правительством Украины для этого.

Квин подчеркнула, что оккупация Крыма — это преступление, которое нельзя забыть. Поэтому США будут продолжать говорить о нарушениях прав человека Россией в Крыму.

Также она подчеркнула, что администрация Джо Байдена будет вводить персональные санкции против лиц, причастных к оккупации, и делать все для освобождения политических заключенных.

Крымская платформа — это дипломатическая инициатива Украины для содействия деоккупации Крыму и защиты граждан, которые там поживают.

Первый саммит Крымской платформы состоится в Киеве накануне Дня Независимости. Участие в инициативе подтвердили уже 32 государства, включая США, Великобританию, Турцию, Францию, Словакию, Канаду, Эстонию и других.

На саммите участники должны принять декларацию, к которой потом смогут присоединиться и другие государства. Ожидается, что Крымская платформа будет работать до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

Министерство иностранных дел полагает, что Крымская платформа будет представлена ​​в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine