Министерство иностранных дел призывает граждан Украины отказаться от путешествий в Грецию и Северную Македонию, где уже несколько дней продолжаются масштабные лесные пожары.

Соответствующие рекомендации появились на сайте МИД.

По состоянию на 6 августа эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (другое название — Эвбея).

Советы касаются не только туристов, которые планируют поехать в Грецию или Северную Македонию, но и украинцев, которые уже находятся на территории этих стран.

Таким образом, МИД Украины советует:

воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;

внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

неукоснительно следовать рекомендациям и предписаниям по безопасности;

в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.

Пожары в Греции

6 августа сводный отряд 100 украинских пожарных со всей страны отправился в Грецию для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами.

Греческим пожарным будут помогать спасатели из десяти областей Украины: предварительно известно, что командировка рассчитана на 10-14 дней.

Среди украинских спасателей также много тех, кто имел опыт тушения лесных пожаров в Чернобыле, которые охватили радиационную зону весной 2020 года.