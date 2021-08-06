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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Відпочинок краще перенести: МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Греції

Відпочинок краще перенести: МЗС закликає українців утриматися від поїздок до Греції

Міністерство закордонних справ закликає громадян України відмовитися від подорожей до Греції та Північної Македонії, де вже кілька днів тривають масштабні лісові пожежі.

Відповідні рекомендації з’явилися на сайті МЗС.

Станом на 6 серпня епіцентр пожежної небезпеки у Греції зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (інша назва – Евбея).

Поради стосуються не лише туристів, які планують поїхати до Греції чи Північної Македонії, а й українців, що вже перебувають на території цих країн.

Таким чином, МЗС України радить:

  • утриматися від відвідування уражених стихією локацій;
  • уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;
  • неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;
  • у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

Пожежі у Греції

6 серпня зведений загін 100 українських пожежників з усієї країни вирушив до Греції для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами.

Грецьким вогнеборцям допомагатимуть рятувальники з десяти областей України: попередньо відомо, що відрядження розраховане на 10-14 днів.

Серед українських рятувальників також багато тих, хто мав досвід гасіння лісових пожеж у Чорнобилі, які охопили радіаційну зону навесні 2020 року.

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