Міністерство закордонних справ закликає громадян України відмовитися від подорожей до Греції та Північної Македонії, де вже кілька днів тривають масштабні лісові пожежі.

Відповідні рекомендації з’явилися на сайті МЗС.

Станом на 6 серпня епіцентр пожежної небезпеки у Греції зосереджений на півночі столичної агломерації, західній частині півострова Пелопоннес та острові Евія (інша назва – Евбея).

Поради стосуються не лише туристів, які планують поїхати до Греції чи Північної Македонії, а й українців, що вже перебувають на території цих країн.

Таким чином, МЗС України радить:

утриматися від відвідування уражених стихією локацій;

уважно відстежувати повідомлення місцевих служб цивільного захисту;

неухильно дотримуватися рекомендацій та приписів щодо безпеки;

у разі виникнення загрози життю або здоров’ю невідкладно звертатися до відповідної закордонної дипломатичної установи України за місцем перебування.

Пожежі у Греції

6 серпня зведений загін 100 українських пожежників з усієї країни вирушив до Греції для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами.

Грецьким вогнеборцям допомагатимуть рятувальники з десяти областей України: попередньо відомо, що відрядження розраховане на 10-14 днів.

Серед українських рятувальників також багато тих, хто мав досвід гасіння лісових пожеж у Чорнобилі, які охопили радіаційну зону навесні 2020 року.