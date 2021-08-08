Более 600 новых случаев: оперативная статистика коронавируса в Украине 8 августа

По состоянию на утро 8 августа 2021 в Украине зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 45, медработников — 11).
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 561 человек;
- летальных исходов — 10;
- выздоровели — 235 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 18 276 человек,
- методом ИФА — 2 923 лица,
- экспресс-тестами — 11 890 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 259 151 человек;
- выздоровели — 2 190 921 человек;
- летальных исходов — 53 095;
- проведения ПЦР-тестов — 11 528 091.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), м. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.