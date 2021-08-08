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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Понад 600 нових випадків: оперативна статистика коронавірусу в Україні 8 серпня

коронавирус

Станом на ранок 8 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 619 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 45, медпрацівників – 11).

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 561 особа;
  • летальних випадків – 10;
  • одужало – 235 осіб;

За добу протестовано:

  • методом ПЛР – 18 276 осіб,
  • методом ІФА – 2 923 особи,
  • експрес-тестами – 11 890 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 259 151 особа;
  • одужало – 2 190 921 особа;
  • летальних випадків – 53 095;
  • проведено ПЛР-тестувань – 11 528 091.
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78 965 людей вакциновано проти COVID-19 07 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 993 людини, повністю імунізовані – 27 972 людини.

Протягом доби працювали:

  • 449 мобільних бригад,
  • 1 273 пункти щеплення;
  • 360 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Херсонській (101), Дніпропетровській (72), м. Київ (53), Одеській (50) та Харківській (38) областях.

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