СБУ заблокировала криптообменники через которые финансировали провокации ко Дню Независимости

Служба безопасности Украины прекратила деятельность подпольных криптообменников в столице через которые финансировали провокации в Киеве на День Независимости Украины.

По данным СБУ, за нелегальные обменники криптовалюты проводили до 30 млн грн. Часть из этих денег шла на финансирование провокаций до 24 августа.

Нелегальные обменники пользовались большим спросом, так как позволяли проводить платежи анонимно, системно выводить теневые средства и обналичить их.

Пользователями обменников основном были физические лица, которые получали средства из электронных кошельков страны-агрессора, которые в основном запрещены в Украине.

К ним относятся кошельки как Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и другие.

— В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины, — отметили в СБУ.

СБУ сообщила, что с начала года услугами незаконного криптообменника воспользовались более 1 тыс. “клиентов”.

За свои услуги злоумышленники получали от 5% до 10% от суммы перевода.

Сотрудники Службы безопасности провели пять обысков в так называемых “офисах” в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах Киева.

Финансировали провокации: СБУ заблокировала сеть подпольных криптообменников в Киеве / 3 фотографии

Правоохранители изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности обменников, специальные мобильные терминалы с программным обеспечением для сокрытия места своего пребывания, печати, документы и наличные деньги.

Сейчас следственные действия продолжаются.