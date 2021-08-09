Відчепіться від спортсменів з вашою політикою: Горуна про Магучіх

Бронзовий призер Токіо-2020 із карате Станіслав Горуна підтримав українську легкоатлетку Ярославу Магучіх, яка після завоювання медалі на Олімпіаді зробила спільне фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене.

Каратист заявив, що у цих фото немає зради, а спорт – поза політикою.

— Спорт це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів з вашою ****ною політикою, – написав він у Facebook.

Магучіх завоювала бронзову медаль зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх в Токіо

Олімпіада ㅡ це квінтесенція спорту! Олімпіада ㅡ це про дружбу, об’єднання і повагу незалежно ні від чого. Олімпіада доводить усім однозначно, що спорт поза політикою, – написав Горуна.

— Нема “зради” у фото Магучіх з Ласіцкене. Вантажте спортсмена за його політичні прояви, але від**іться від спортсменів за особисті взаємини, які сформувались на підставі далеких від політики речей.

Він зазначив, фотографія на п’єдесталі з суперником або другом – це частина професії.

Після фіналу у стрибках у висоту Ярослава Магучіх зробила спільне фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене. На фото легкоатлетки тримають прапор України та ОКР.

Ласіцкене – армійська спортсменка РФ. У грудні 2019 року вона отримала звання капітана російської армії. На Іграх-2020 у Токіо росіянка завоювала золото, Магучіх у цій дисципліні – бронзу.

Російські медіа стали активно поширювати це фото з метою пропаганди з наративом про “братні народи”.

В українському інформпросторі цей знімок спричинив багато критики на адресу Магучіх. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що з Магучіх проведуть бесіду.

— Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність, — зазначила Маляр.

Маляр також закликала припинити цькування спортсменки та дочекатися її власного пояснення цієї ситуації.

Джерело: Stanislav Horuna