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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

Президент МОК посетит Украину по приглашению Зеленского

ВолодимирЗеленський

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Бах приедет в сентябре, когда будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими призерами Олимпиады в Токио.

— Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали, — процитировала пресс-служба Зеленского.

Во время общения со спортсменами глава государства анонсировал презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры в сентябре, а также выразил надежду на проведение Олимпийских игр в Украине.

— У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет в наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче, — подчеркнул Зеленский.

Он также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020 года, а также их тренерам.

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