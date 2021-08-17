Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить страну для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета.

Бах приедет в сентябре, когда будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими призерами Олимпиады в Токио.

Телефоном привітав президента Томаса Баха з річницею створення #МОК @iocmedia. Запевнив, що Україна буде гідно представлена на @Tokyo2020, адже ???????? – країна чемпіонів. Розповів про програму «Здорова Україна». На моє запрошення Бах долучиться до святкування 30-ї річниці @OlympicUA. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

— Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Я понимаю, как сложно готовиться к Олимпиаде во время пандемии COVID-19. Вы все — молодцы, победили. Победили COVID, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали, — процитировала пресс-служба Зеленского.

Во время общения со спортсменами глава государства анонсировал презентацию национальной программы развития спортивной инфраструктуры в сентябре, а также выразил надежду на проведение Олимпийских игр в Украине.

— У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет в наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче, — подчеркнул Зеленский.

Он также вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020 года, а также их тренерам.