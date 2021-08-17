Президент МОК відвідає Україну на запрошення Зеленського

Глава Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського відвідати країну для участі у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці створення Національного олімпійського комітету.

Бах приїде у вересні, коли буде представлена ​​національна програма розвитку спортивної інфраструктури.

Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими призерами Олімпіади в Токіо.

Телефоном привітав президента Томаса Баха з річницею створення #МОК @iocmedia. Запевнив, що Україна буде гідно представлена на @Tokyo2020, адже ???????? – країна чемпіонів. Розповів про програму «Здорова Україна». На моє запрошення Бах долучиться до святкування 30-ї річниці @OlympicUA. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2021

– Ви своїм великим трудом заробили таку кількість медалей. Я розумію, як складно готуватися до Олімпіади під час пандемії COVID-19. Ви все – молодці, перемогли. Перемогли COVID, подолали відстань до цієї Олімпіади. А ми вас дуже підтримували, – процитувала прес-служба Зеленського.

Під час спілкування зі спортсменами глава держави анонсував презентацію національної програми розвитку спортивної інфраструктури в вересні, а також висловив надію на проведення Олімпійських ігор в Україні.

– У нас їх ніколи не було. Я не впевнений, що це станеться в наш час, але ми точно все побудуємо, щоб наступним поколінням було легше, – підкреслив Зеленський.

Він також вручив державні нагороди атлетам, які завоювали золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2020 року, а також їх тренерам.