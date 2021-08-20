В столице на улице Обсерваторной, 6, рано утром снесли историческую усадьбу Александра Барбана, построенную в 1891 году.

Первым о разрушении сообщил и опубликовал видео активист Олег Симороз.

— Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на ул. Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5 утра под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX в., — написал он.

В настоящее время полиция решает вопрос об открытии производства из-за конфликта вокруг дома Барбана в Киеве.

Накануне рядом с особняком Барбана и домом Осипа Родина шли строительные работы.

19 августа в столице начали разбирать столетнюю усадьбу Барбана на Обсерваторной, несмотря на протесты местных жителей.

18 августа, во двор этого дома пытались завезти трактор, но его не пропустили соседи-активисты.

Когда к зданию подтягивали технику для разрушения, неизвестные люди в спортивных костюмах устроили стычки с местными жителями.

Разрушение провели несмотря на то, что в мае Министерство культуры и информационной политики направило застройщику предписание о прекращении земляных и каких-либо любых строительных работ на этом объекте. Усадьбу опечатывали.

Одноэтажный дом титулярного советника (военный офицер в Российской империи) Александра Барбана возведен в 1891 году.

По данным общественной организации Карта реновации, в 2015 году Научно-исследовательский институт охраны памятников исследований предлагал внести этот дом в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

— Редкий образец 1-этажного усадебного дома, украшенный изысканным неоклассическим декором. Ценный памятник культурного наследия города Киева, — заявили специалисты.

По состоянию на 2021 год охранного статуса усадьба не имеет.

В Министерстве культуры и информационной политики 19 августа заявили, что предписания МКИП о запрете строительства возле усадьбы Барбано и Осипа Родина игнорируются столичными властями.

В МКИП призвали мэра столицы Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков.