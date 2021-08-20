У столиці на вулиці Обсерваторній, 6 рано-вранці знесли історичну садибу Олександра Барбана, побудовану в 1891 році.

Першим про руйнування повідомив та опублікував відео активіст Олег Симороз.

– Попри обіцянки Шевченківської поліції про зупинення будівельних робіт на вул. Обсерваторній, 6, забудовник вночі о 5 ранку під прикриттям 30 тітушок загнав будівельну техніку та знищив будинок Барбана кінця ХІХ ст., – повідомив він.

Наразі поліція вирішує питання про відкриття провадження через конфлікт довкола будинку Барбана у Києві.

Напередодні поряд із особняком Барбана та біля будинку Осипа Родіна тривали будівельні роботи.

19 серпня в столиці почали розбирати столітню садибу Барбана на Обсерваторній, попри протести місцевих жителів.

18 серпня, на подвір’я цього будинку намагалися завезти трактор, але його не пропустили сусіди-активісти.

Коли до будівлі стягували техніку для руйнування, невідомі люди в спортивних костюмах зчинили сутички із місцевими жителями.

Руйнування провели попри те, що у травні Міністерство культури та інформаційної політики направило забудовнику припис про припинення земляних та будь-яких будівельних робіт на цьому об’єкті. Садибу опечатували.

Одноповерховий будинок титулярного радника (військовий офіцер в Російській імперії) Олександра Барбана побудований у 1891 році.

За даними громадської організації Мапа реновації, що у 2015 році Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень пропонував внести цей будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

– Рідкісний взірець 1-поверхового садибного будинку. Прикрашений вишуканим неокласичним декором. Цінна пам’ятка культурного надбання міста Києва, – зазначили спеціалісти.

Станом на 2021 рік охоронного статусу садиба не має.

У Міністерстві культури та інформаційної політики 19 серпня заявили, що приписи МКІП про заборону будівництва біля садиби Барбана та Осипа Родіна ігноруються столичною владою. У МКІП закликали мера столиці Віталія Кличка негайно зупинити свавілля забудовників.