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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Херсоне открылась выставка техники Морской пехоты Украины

В Херсоне открылась выставка техники Морской пехоты Украины

Херсон празднует 30-ю годовщину независимости Украины. По этому случаю в городе на площади Свободы открылась выставка техники Морской пехоты Украины — в частности санитарных автомобилей и реактивных систем залпового огня.

Горожане, гуляя в центре города, могут посетить экспозицию. Дети — рассмотреть технику изнутри и осмотреть каждую машину.

Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото
В Херсоне открылась выставка техники Морской пехоты Украины / 14 фотографий

 

На выставке представили реактивную систему залпового огня БМ-21 Град, танки морской пехоты, санитарные автомобили Богдан, оперативно-пиротехнические авто ДСНС, бронированные разведывательные машины и пожарные автоцистерны.

Эта боевая техника соединения сил высадки предназначена для действий в составе тактических и оперативных десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов.

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