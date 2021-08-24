Выставка техники Морской пехоты Украины в Херсоне — фото

Херсон празднует 30-ю годовщину независимости Украины. По этому случаю в городе на площади Свободы открылась выставка техники Морской пехоты Украины — в частности санитарных автомобилей и реактивных систем залпового огня.

Горожане, гуляя в центре города, могут посетить экспозицию. Дети — рассмотреть технику изнутри и осмотреть каждую машину.

В Херсоне открылась выставка техники Морской пехоты Украины / 14 фотографий

На выставке представили реактивную систему залпового огня БМ-21 Град, танки морской пехоты, санитарные автомобили Богдан, оперативно-пиротехнические авто ДСНС, бронированные разведывательные машины и пожарные автоцистерны.

Эта боевая техника соединения сил высадки предназначена для действий в составе тактических и оперативных десантов, а также обороны пунктов базирования ВМС, островов, участков побережья, портов, аэродромов и других важных объектов.

В параде по случаю Дня Независимости 24 августа принял участие самолет Мрия АН-225 — самый большой и самый мощный в мире. Жители Киевской области и некоторых районов Киева смогли увидеть его из окон собственных домов.