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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Херсоні відкрилася виставка техніки Морської піхоти України

У Херсоні відкрилася виставка техніки Морської піхоти України

Херсон святкує 30-ту річницю Незалежності України. З нагоди свята у місті на площі Свободи відкрилася виставка техніки Морської піхоти України – зокрема санітарних автомобілів та реактивних систем залпового вогню.

Херсонці і гості, гуляючи центром міста, можуть відвідати експозицію. Діти – розглянути техніку зсередини і подивитися кожну машину.

Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото
У Херсоні відкрилася виставка техніки Морської піхоти України / 14 фотографий

 

На виставці представили реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град, танки морської піхоти, санітарні автомобілі Богдан, оперативно-піротехнічні авто ДСНС, броньовані розвідувальні машини і пожежні автоцистерни.

Ця бойова техніка з’єднання сил висадки призначена для дій у складі тактичних і оперативних десантів, а також оборони пунктів базування ВМС, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об’єктів.

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