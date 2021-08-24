Виставка техніки Морської піхоти України у Херсоні – фото

Херсон святкує 30-ту річницю Незалежності України. З нагоди свята у місті на площі Свободи відкрилася виставка техніки Морської піхоти України – зокрема санітарних автомобілів та реактивних систем залпового вогню.

Херсонці і гості, гуляючи центром міста, можуть відвідати експозицію. Діти – розглянути техніку зсередини і подивитися кожну машину.

У Херсоні відкрилася виставка техніки Морської піхоти України / 14 фотографий

На виставці представили реактивну систему залпового вогню БМ-21 Град, танки морської піхоти, санітарні автомобілі Богдан, оперативно-піротехнічні авто ДСНС, броньовані розвідувальні машини і пожежні автоцистерни.

Ця бойова техніка з’єднання сил висадки призначена для дій у складі тактичних і оперативних десантів, а також оборони пунктів базування ВМС, островів, ділянок узбережжя, портів, аеродромів та інших важливих об’єктів.

У параді з нагоди Дня Незалежності 24 серпня взяв участь літак Мрія АН-225 – найбільший та найпотужніший у світі. Мешканці Київської області і деяких районів Києва змогли побачити його з вікон власних будинків.