Бывший функционер Партии регионов в Херсонской области подозревается в государственной измене. Об этом объявили в СБУ. Правоохранители не назвали имени фигуранта дела, на фото лицо экс-регионала заблюрено.

По данным следствия, до начала Революции достоинства в 2014 году член этой политической партии возглавлял один из районов Херсонской области. Сразу после оккупации Крыма он переехал туда жить.

Вероятно, речь идет о Сейтумере Ниметуллаеве, ведь все детали о нем совпадают. Ранее он был главой Генической райгосадминистрации. Кроме того, человек на изображении очень похож на него.

Фигурант дела, который является татарином по национальности, принимал участие в пророссийской агитации крымскотатарского населения, в частности по поводу признания легитимности оккупационных властей.

Для этого подозреваемый основал общественную организацию. Среди прочего, ее задачами были призыв населения полуострова к участию в выборах представительных органов оккупационной власти и в выборах президента Российской Федерации.

Кроме того, экс-регионал инициировал преследование людей, которые не поддерживают режим.

За государственную измену бывшему члену Партии регионов грозит заключение от 12 до 15 лет. Также правоохранители могут конфисковать его имущество. Сейчас СБУ проводит следственно-розыскные действия.