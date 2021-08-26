Колишній функціонер Партії регіонів в Херсонській області підозрюється у державній зраді. Про це оголосили в СБУ. Правоохоронці не назвали імені фігуранта справи, на фото обличчя екс-регіонала заблюрене.

За даними слідства, до початку Революції гідності у 2014 році член політичної партії очолював один з районів Херсонщини. Одразу після окупації Криму він переїхав туди жити.

Ймовірно, йдеться про Сейтумера Німетуллаєва, адже всі деталі про нього збігаються. Раніше він був очільником Генічеської райдержадміністрації. Крім того, людина на зображенні дуже схожа на нього.

Фігурант справи, який є татарином за національністю, брав участь у проросійській агітації кримськотатарського населення, зокрема щодо визнання легітимності окупаційної влади.

Для цього підозрюваний заснував громадську організацію. Серед іншого, її завданнями були заклик населення напівострову до участі у виборах представницьких органів окупаційної влади та у виборах президента Російської Федерації.

Крім того, екс-регіонал ініціював переслідування людей, які не підтримують режим.

За державну зраду колишньому члену Партії регіонів загрожує ув’язнення від 12 до 15 років. Також правоохоронці можуть конфіскувати його майно. Наразі СБУ проводить слідчі (розшукові) дії.