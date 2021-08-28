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Украина
Август, 28 в 12:12
Абрамова Юлія
|
Обстрел Авдеевки: работников станции и пассажиров эвакуировали в укрытие
Извините, этот текст доступен только на “
Украинский
”.
Теги:
Авдеевка
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