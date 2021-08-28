Через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.
Обстріл розпочався зранку 28 серпня.
– Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає, – передає Укрзалізниця.
Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці.
Як повідомив в. о. члена правління, директор філії Пасажирська компанія АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський, рух потяга 136 Київ-Авдіївка до Покровська, а також приміських потягів, обмежений – поки що до Очеретиного.
– Хотів більше світлин оновлення рухомого складу зранку поставити, але життя вносить корективи – маємо важливе оперативне повідомлення. Для безпеки пасажирів та поїзної бригади ми поки що обмежуємо рух потяга 136 Київ-Авдіївка до Покровська (поки – це рішення на 3 дні, далі за обставинами). Для пасажирів: координуємо підвезення автобусами в комунікації із Штабом ООС за безпечними маршрутами, – написав Перцовський.
Він також додав, що жодні обстріли та провокації противника не зупинять планів повернути мирне життя Донбасу й Авдіївці зокрема, але безпека понад усе.
– Цей потяг, нагадаю, й запустили з умовою, щоби завжди швидко реагувати на обставини, – повідомив Перцовський.
Авдіївська міська адміністрація також звернулася до громадян щодо ситуації, що склалася в місті і попросила утриматися від користування автошляхом Індустріального проспекту.
Заплановане на 28 серпня перекриття залізничного переїзду через АКХЗ на Красногорівку скасували.