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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Обстріл Авдіївки: працівників станції та пасажирів евакуювали в укриття

Обстріл Авдіївки: працівників станції та пасажирів евакуювали в укриття

Через обстріл бойовиків на Донбасі працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

Обстріл розпочався зранку 28 серпня.

– Працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття. Постраждалих серед залізничників немає, – передає Укрзалізниця.

Пасажирів закликали уважно слухати оголошення на вокзалах і стежити за оновленням інформації на офіційному сайті Укрзалізниці.

Як повідомив в. о. члена правління, директор філії Пасажирська компанія АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський, рух потяга 136 Київ-Авдіївка до Покровська, а також приміських потягів, обмежений – поки що до Очеретиного.

– Хотів більше світлин оновлення рухомого складу зранку поставити, але життя вносить корективи – маємо важливе оперативне повідомлення. Для безпеки пасажирів та поїзної бригади ми поки що обмежуємо рух потяга 136 Київ-Авдіївка до Покровська (поки – це рішення на 3 дні, далі за обставинами). Для пасажирів: координуємо підвезення автобусами в комунікації із Штабом ООС за безпечними маршрутами, – написав Перцовський.

Він також додав, що жодні обстріли та провокації противника не зупинять планів повернути мирне життя Донбасу й Авдіївці зокрема, але безпека понад усе.

– Цей потяг, нагадаю, й запустили з умовою, щоби завжди швидко реагувати на обставини, – повідомив Перцовський.

Авдіївська міська адміністрація також звернулася до громадян щодо ситуації, що склалася в місті і попросила утриматися від користування автошляхом Індустріального проспекту.

Заплановане на 28 серпня перекриття залізничного переїзду через АКХЗ на Красногорівку скасували.

Джерело: Укрзалізниця

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