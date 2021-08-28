– Хотів більше світлин оновлення рухомого складу зранку поставити, але життя вносить корективи – маємо важливе оперативне повідомлення. Для безпеки пасажирів та поїзної бригади ми поки що обмежуємо рух потяга 136 Київ-Авдіївка до Покровська (поки – це рішення на 3 дні, далі за обставинами). Для пасажирів: координуємо підвезення автобусами в комунікації із Штабом ООС за безпечними маршрутами, – написав Перцовський.

Він також додав, що жодні обстріли та провокації противника не зупинять планів повернути мирне життя Донбасу й Авдіївці зокрема, але безпека понад усе.

– Цей потяг, нагадаю, й запустили з умовою, щоби завжди швидко реагувати на обставини, – повідомив Перцовський.

Авдіївська міська адміністрація також звернулася до громадян щодо ситуації, що склалася в місті і попросила утриматися від користування автошляхом Індустріального проспекту.

Заплановане на 28 серпня перекриття залізничного переїзду через АКХЗ на Красногорівку скасували.