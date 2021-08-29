Киев накрыл мощный ливень: затоплены метро, образовались пробки (карта)

29 августа Киев накрыл ливень со штормовым ветром. Станции метро затопило. Также произошла задержка движения нескольких маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

Ливень сначала прошелся по Житомирской трассе и Святошинскому району. Затем переместился к центру. Киев затопило.

Транспорт плывет по улицам В. Черновола, В. Антоновича.

Из-за затопления путей на улице Кирилловской задерживаются трамваи № 12, 16, 19.

Троллейбусы № 5, 7, 8,17 на перекрестке проспектов Победы и Воздухофлотского, № 25, 27 на пересечении проспектов Бандеры и Оболонского, № 19, 19Д, 33 на отрезке улица Черновола — улица Рыбалко, трамваи № 14, 15, 18 на улицах Глубочицкая и Дмитриевская — остановились.

Сейчас этот транспорт уже возобновил свою работу.

Текущая ситуация на дорогах Киева сегодня сложная. Пробки образовались практически во всех районах столицы.

Вода попала в переход станции метро Лыбидская, а вестибюль станции Героев Днепра закрыли на вход и выход.

— Во избежание подтопления из-за непогоды первый вестибюль станции Героев Днепра закрыт на вход и выход, — сообщили в КП Киевский метрополитен.

О возобновлении работы станции в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Источник: КП Киевский метрополитен