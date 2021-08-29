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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Київ накрила потужна злива: затопило метро, утворилися затори (карта)

Київ накрила потужна злива: затопило метро, утворилися затори (карта)

29 серпня Київ накрила злива зі штормовим вітром. Станції метро підтопило. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.

Злива спершу пройшлася Житомирською трасою та Святошинським районом. Потім перемістилася до центру.

Транспорт пливе вулицями В. Чорновола, В. Антоновича.

Поточна ситуація на дорогах Києва сьогодні складна. Затори утворилися практично у всіх районах столиці.

Київ накрила потужна злива: затопило метро, утворилися затори (карта)

Вода потрапила у перехід станції метро Либідська, а вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід.

– Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід, – повідомили у КП Київський метрополітен.

Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Джерело: КП Киевский метрополитен

Джерело: УНІАН

Фото: Pixabay

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