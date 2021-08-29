Київ накрила потужна злива: затопило метро, утворилися затори (карта)

29 серпня Київ накрила злива зі штормовим вітром. Станції метро підтопило. Також сталася затримка руху кількох маршрутів трамваїв, тролейбусів і автобусів.
Злива спершу пройшлася Житомирською трасою та Святошинським районом. Потім перемістилася до центру.
Транспорт пливе вулицями В. Чорновола, В. Антоновича.
Поточна ситуація на дорогах Києва сьогодні складна. Затори утворилися практично у всіх районах столиці.
Вода потрапила у перехід станції метро Либідська, а вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід.
– Для уникнення підтоплення через негоду перший вестибюль станції Героїв Дніпра зачинено на вхід та вихід, – повідомили у КП Київський метрополітен.
Про відновлення роботи станції у звичайному режимі буде повідомлено додатково.
Джерело: КП Киевский метрополитен