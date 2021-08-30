Украина перевезла 700 человек из Афганистана и заняла восьмое место в рейтинге государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных пассажиров.

Над разрабокой операции по эвакуации и воплощением ее в жизнь работало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Наша страна на восьмом месте. В тройке лидеров: Великобритания (13 700 человек), Германия (5193), Франция (2100). Мы доказали, что готовы спасать наших граждан, независимо от точки мира, — сообщило ведомство.

В Нидерландах о спасении украинцев и граждан других стран написали все основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси, в связи со спасением белорусского гражданина, назвали Украину настоящим другом белорусского народа.

В соцсетях граждане из Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались результатами работы наших структур.

В субботу, 28 августа, в Киев прибыл еще один самолет с эвакуированным гражданами Украины и иностранцами из Афганистана.

Среди эвакуированных есть журналисты иностранных СМИ, а также представители ООН и граждане других государств, отметил глава ОП Андрей Ермак во время брифинга в аэропорту.

27 августа глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что до 90 граждан Украины ожидают эвакуации в Афганистане.

Тогда же дипломат заверил, что Украина будет возвращать своих граждан независимо от обстоятельств.

Источник: Міністерство оборони України