За ночь враг 11 раз нарушил режим прекращения огня — есть погибший и раненые

За прошедшие сутки, 30 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Есть погибший и раненые.

У Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от населенного пункта Шумы оккупанты РФ вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новотошковского враг обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов, а с БПЛА было сброшено гранату ВОГ-17. Неподалеку от Водяного оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой — получил ранения, — информируют в штабе.

Также, в результате подрыва на НПП, один военный получил минно-взрывную травму. Раненых воинов срочно доставили в больницу. Состояние здоровья защитников — средней степени тяжести. Для прекращения преступных действий врага украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7.00 утра 31 августа, зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.