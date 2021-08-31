За ніч ворог 11 разів порушив режим припинення вогню – є загиблий і поранені

Протягом минулої доби, 30 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Є загиблий і поранені.

Біля Новозванівки ворог тричі обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік населеного пункту Шуми російські окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Троїцького противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У районі Новотошківського ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів, а з БПЛА було скинуто гранату ВОГ-17. Неподалік Водяного окупанти вели вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Біля Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, на межі Донецької та Луганської областей зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарата типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, інший – дістав поранення, – інформують у штабі.

Також, внаслідок підриву на НВП, один військовий отримав мінно-вибухову травму. Поранених воїнів було терміново доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисників – середнього ступеню тяжкості. Для припинення злочинних дій ворога українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку, 31 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.