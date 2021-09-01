Регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства и организацию и обеспечение здорового питания в учебных учреждениях.

Соответствующее решение принял Кабмин на заседании. Также субвенции выделили на создание учебно-практических центров современного профессионально-технического образования. В частности, правительство одобрило распределение 1 млрд грн местным бюджетам на реализацию программы Способная школа для лучших результатов.

Она предусматривает капитальный ремонт школ и обновление материально-технической базы столовых учебных учреждений. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано уже более 500 проектов. Они призваны улучшить условия для надлежащего образовательного процесса.

Здоровое питание и ремонт школ: Кабмин выделил регионам более 1 млрд субвенций / 2 фотографии

Кроме того, 150 млн грн субвенции получат местные бюджеты на создание учебно-практических центров современного профессионально-технического образования. Ожидается, что это сделает центры более современными и конкурентными, а также поможет создать надлежащие условия.

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